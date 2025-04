Ubisoft è stata denunciata ha raccolto i dati degli utenti nei giochi single player in modo illegale

Ubisoft si trova al centro di una tempesta legale: l'agenzia austriaca Noyb ha presentato una denuncia accusando il colosso videoludico di aver raccolto illegalmente i dati dei giocatori nei titoli single player. Secondo l'accusa, il publisher francese obbliga gli utenti a restare online anche quando non è necessario, in violazione del GDPR. Un'accusa grave che, se confermata, potrebbe costare alla compagnia francese una multa milionaria e l'obbligo di cancellare i dati raccolti senza consenso.Noyb, organizzazione specializzata nella protezione dei dati, ha spiegato che Ubisoft obbliga i giocatori su PC a connettersi a Internet ogni volta che avviano un gioco single player, anche se il titolo non prevede funzionalità online. In questo modo, la compagnia raccoglie informazioni dettagliate sul comportamento di gioco, come l'orario di avvio e chiusura del gioco e la durata delle sessioni.

