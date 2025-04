Generazione Z il 5 maggio a Roma il premio Z Pitch di Naba

Roma – Z-Pitch Contest nasce per valorizzare e portare all’attenzione dei professionisti del cinema e della serialità le idee di giovani autori e filmmaker, ancora studenti o neodiplomati, appartenenti alla Generazione Z , che hanno saputo dimostrare talento e capacità nell’individuare temi di rilievo per la contemporaneità, proponendo progetti di storytelling audiovisivo in formato di lungometraggio o progetto seriale, originali e non prodotti.L’evento finale di Z-Pitch Contest si terrà lunedì 5 maggio alle ore 16.30 nella Sala Cinecittà di Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni, 1 – Roma). Gli otto progetti finalisti del concorso avranno l’opportunità di presentare i propri progetti davanti a una giuria d’eccezione che selezionerà il Miglior Pitch tra quelli presentati e il Miglior Progetto audiovisivo. Romadailynews.it - Generazione Z, il 5 maggio a Roma il premio Z-Pitch di Naba Leggi su Romadailynews.it – Z-Contest nasce per valorizzare e portare all’attenzione dei professionisti del cinema e della serialità le idee di giovani autori e filmmaker, ancora studenti o neodiplomati, appartenenti allaZ , che hanno saputo dimostrare talento e capacità nell’individuare temi di rilievo per la contemporaneità, proponendo progetti di storytelling audiovisivo in formato di lungometraggio o progetto seriale, originali e non prodotti.L’evento finale di Z-Contest si terrà lunedì 5alle ore 16.30 nella Sala Cinecittà di Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni, 1 –). Gli otto progetti finalisti del concorso avranno l’opportunità di presentare i propri progetti davanti a una giuria d’eccezione che selezionerà il Migliortra quelli presentati e il Miglior Progetto audiovisivo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’utilizzo della CGI e dell’AI nella generazione di immagini per architettura e arredamento - Nel mondo del design, la creazione di immagini dettagliate e realistiche è essenziale per comunicare idee progettuali, evocare emozioni e conquistare l'interesse del cliente. Recentemente, due tecnologie hanno rivoluzionato questo settore: la Computer-Generated Imagery (CGI) e l’Intelligenza... 🔗milanotoday.it

Doechii, Ice Spice, Chappell Roan: c'è una nuova generazione di artiste nei front row delle sfilate di Parigi, e non è un caso - Non era mai stata a una sfilata in vita sua, ma a Parigi è diventata una presenza fissa in prima fila. Parliamo di Chappell Roan, l’artista rivelazione del momento. Dopo aver vinto il primo Grammy e conquistato le classifiche (e le playlist) con tormentoni come Hot To Go! e Good Luck Babe, la cantante ha anche ricevuto la benedizione dal fashion system, collezionando inviti alle sfilate. Le sue apparizioni – sempre studiatissime – mostrano una certa strategia, più che il semplice atto di presenza. 🔗amica.it

Generazione romantica di Jia Zhangke ci cattura e ci trasporta tra le maree di una vita inesorabile e di una Cina che cambia - C’è un fil rouge che collega il nuovo, meraviglioso film di Jia Zhangke: la musica e il sonoro, anche quando assente. Perché nella nuova fatica di uno dei rappresentanti più importanti della sesta generazione di cinema cinese la musica e le sfumature sono assumono un significato diretto: diventano il tramite attraverso cui si scandiscono 20 anni di storia personale e di un paese come la Cina. Tra musica tradizionale e sperimentale, popolare ed elettronica, Generazione romantica non solo racconta il rapporto tra due amanti, un uomo e una donna che si riconcorrono per due decenni, ma ci mostra ... 🔗metropolitanmagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cinema, il 5 maggio a Roma lo Z-PITCH di NABA; Juho Kuosmanen dal 5 maggio al cinema con la sua Silent Trilogy; Rappresentante di CIU Unionquadri eletto Questore al CESE; Cultura: Favino incontra gli studenti di Naba, nuova accademia di belle arti, a Roma. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Generazione Z, il 5 maggio a Roma il premio Z-Pitch di Naba - Obiettivo è valorizzare e portare all'attenzione dei professionisti del cinema e della serialità le idee di giovani autori e filmmaker, ancora studenti o neodiplomati - ... 🔗romadailynews.it