Medio Oriente. I funerali di Papa Francesco sono stati seguiti anche dalla comunità cristiana di Gaza. Ma fuori dalla chiesa la guerra ha continuare a uccidere. Nuovi bombardamenti nella Striscia di Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi Medio Oriente, funerali Papa seguiti anche a Gaza ma i bombardamenti continuano TG2000. Tv2000.it - Medio Oriente, funerali Papa seguiti anche a Gaza ma i bombardamenti continuano Leggi su Tv2000.it . IdiFrancesco sono statidalla comunità cristiana di. Ma fuori dalla chiesa la guerra ha continuare a uccidere. Nuovinella Striscia di. Servizio di Massimiliano Cochima iTG2000.

Medio Oriente, jet israeliani sorvolano Beirut durante i funerali di Nasrallah - Decine di migliaia di persone hanno preso parte alla cerimonia funebre per Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, tenutasi presso il Camille Chamoun Sports City Stadium, nella periferia sud di Beirut, sotto il controllo del gruppo islamista. La folla, sventolando bandiere di Hezbollah, ha scandito slogan come «Morte a Israele, morte all’America, rispondiamo alla tua chiamata, Nasrallah». Presenti anche alcuni agenti del gruppo feriti nell’attacco israeliano che ha colpito Hezbollah nei giorni scorsi. 🔗lettera43.it

Medio Oriente, funerali famiglia Bibas. Ultimo scambio di prigionieri - Si sono svolti in Israele i funerali della famiglia Bibas. Hamas restituirà i corpi di quattro ostaggi stasera. Domani, l’ultimo scambio di prigionieri. Servizio di Alessandra Buzzetti The post Medio Oriente, funerali famiglia Bibas. Ultimo scambio di prigionieri first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Medio Oriente, funerali Bibas. Accordo su corpi ostaggi - In Medio Oriente davanti a migliaia di persone si sono svolti questa mattina i funerali della famiglia Bibas, mentre è prevista per questa sera la restituzione dei corpi di altri 4 ostaggi. Servizio di Leonardo Possati The post Medio Oriente, funerali Bibas. Accordo su corpi ostaggi first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

