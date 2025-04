Ederson Juve lo United è pronto a fare sul serio per il brasiliano la Dea ha fissato il prezzo per la cessione I dettagli

Ederson Juve, lo United è pronto a fare sul serio per il brasiliano: la Dea ha fissato il prezzo per la cessione. I dettagli e le possibili novitàCi sono novità importanti per quanto riguarda Ederson, centrocampista di proprietà dell'Atalanta che piace moltissimo anche al calciomercato Juve in vista della prossima estate.Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà l'estate scorsa c'è stato un Incontro a Zingonia tra la Dea e il Manchester United: non se ne fece nulla, ma i Red Devils sono pronti a tornare alla carica per un'operazione da 55-60 milioni di euro.

