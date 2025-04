Alberto Franceschini morto a 78 anni il fondatore delle Brigate Rosse

È morto l’ex Br Alberto Franceschini - Il decesso è avvenuto lo scorso 11 aprile, ma la notizia è stata divulgata soltanto ieri: è morto a 78 anni Alberto Franceschini, che fu tra i fondatori delle Brigate […] The post È morto l’ex Br Alberto Franceschini first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

È morto Alberto Franceschini: era stato tra i fondatori delle Brigate Rosse - È morto a 78 anni Alberto Franceschini, tra i fondatori delle Brigate Rosse. Si era dissociato nel 1982 dalla lotta armata. 🔗fanpage.it

Brigate Rosse, morto il fondatore Alberto Franceschini - È morto Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse assieme a Renato Curcio e Mara Cagol. La notizia è stata anticipata dal Tg3. Il decesso risale all'11 aprile scorso a Milano. 🔗tg24.sky.it