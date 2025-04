Matteo Berrettini più forte del dolore vince in rimonta su Giron dopo aver rischiato il ritiro

Matteo Berrettini ha vinto in 3 set sullo statunitense Marcus Giron e si è qualificato al 3° turno dei Masters di Madrid. Il momento più difficile è stato poco prima dell'ultimo set quando è dovuto ricorrere all'aiuto del fisioterapista per trattamenti agli addominali e alla schiena. Adesso bisognerà capire in che condizioni si trova e in che modo può proseguire il torneo. Leggi su Fanpage.it ha vinto in 3 set sullo statunitense Marcuse si è qualificato al 3° turno dei Masters di Madrid. Il momento più difficile è stato poco prima dell'ultimo set quando è dovuto ricorrere all'aiuto del fisioterapista per trattamenti agli addominali e alla schiena. Adesso bisognerà capire in che condizioni si trova e in che modo può proseguire il torneo.

Matteo Berrettini ammette: “Tsitsipas più bravo ad adattarsi al campo, giornata negativa” - “Ha giocato e si è adattato meglio di me alle condizioni. Giornata negativa“, questi in estrema sintesi i concetti sviluppati da Matteo Berrettini al termine della sfida del terzo turno del Masters1000 di Indian Wells persa contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.9 del mondo). Il romano sperava di prendersi una rivincita dopo quanto accaduto nei quarti di finale a Dubai. Nel torneo negli Emirati Arabi si era assistito a un match equilibrato e quindi si pensava di assistere a un confronto altrettanto combattuto. 🔗oasport.it

Matteo Berrettini rinuncia all’ATP di Montecarlo. Il tabellone con Cobolli e Darderi - La stagione sulla terra rossa entra sempre più nel vivo e, con il torneo di Montecarlo prossimo all’epilogo, la prossima settimana assisteremo ad altri tornei. Dal 14 al 20 aprile si giocherà a Monaco di Baviera e vedremo se e quanto le temperature andranno a influire su un evento che in Germania spesso ha costretto i giocatori a fare un po’ i salti mortali. Un torneo in cui Alexander Zverev, n.2 del mondo, va a caccia di punti e soddisfazioni, dopo un periodo decisamente negativo e avaro di quelle soddisfazioni che avrebbe desiderato dopo il ko nella finale degli Australian Open contro ... 🔗oasport.it

