Bagnaia e il problema Sprint Quando mi avvicino arrivano i problemi

Jerez de la Frontera, 26 aprile 2025 – Se non ci fossero le Sprint Race. La maledizione di Pecco Bagnaia al sabato prosegue. A Losail ha pagato la qualifica, undicesimo a causa di un errore, in Spagna invece la terza casella in griglia non è male, ma ancora una volta nella gara breve non è riuscito a sorpassare nessuno. I due fratelli Marquez sono subito scappati e senza la caduta di Fabio Quartararo probabilmente Bagnaia sarebbe arrivato quarto. Un problema che ormai persiste da un anno abbondante quello del ducatista nella gara del sabato, dove sta perdendo tanti, troppi, punti. A volte un problema di ritmo, a volte mancanza di fiducia, a volte un problema alla gomma davanti quando entra nella scia di chi lo precede. Serve trovare una soluzione. Bagnaia: "Non riesco a sorpassare" Pecco Bagnaia spesso in Sprint Race arriva al traguardo dove parte in griglia e deve più guardarsi alle spalle che attaccare chi lo precede.

