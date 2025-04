Compagnoni è durissimo Taremi Delusione colossale un disastro

Compagnoni, il noto giornalista ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: le sue dichiarazioniIn studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi.LE PAROLE DI Compagnoni – «C'è stata la colossale Delusione Taremi, ha fatto una stagione disastrosa. Arnautovic ha dato il suo contributo, ma non è più un ragazzino, per questo l'Inter ha bisogno di un rinforzo davanti. Arriva a questa fase decisiva del campionato un po' acciaccata. Su qualche cambio di Inzaghi si può discutere, ma l'Inter ha avuto infortuni molto pesanti in questa fase della stagione. La gara di domani con la Roma è importantissima, il peso è sulla corsa scudetto ma proprio sul resto della stagione, anche verso il Barcellona. La gara di domani dirà molto anche sulla condizione dei nerazzurri, deve dare una risposta a livello di tenuta atletica.

