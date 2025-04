Iran il fuoco non dà tregua dopo l’esplosione al porto di Bandar Ammas almeno 8 morti e 740 feriti – Il video

porto Iraniano di Bandar Abbas e che ha causato otto vittime accertate e almeno 750 feriti. Le fiamme, anzi, starebbero aumentando di intensità e la possibilità di spegnerle nelle prossime ore sembra sempre più remota: «Ci auguriamo di riuscirci», ha commentato il ministro degli interni di Teheran Eskandar Momeni.Scuole e uffici chiusi domani: «Non sappiamo cosa abbia causato l'esplosione»Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'esplosione. Il fumo tossico dell'incendio sta ostacolando da ore le operazioni di soccorso e che la causa esatta verrà determinata dopo che l'incendio sarà estinto. Intanto l'amministrazione della città di Bandar Abbas, che dà sullo strategico stretto di Hormuz, ha annunciato che domani rimarranno chiuse tutte le scuole, gli uffici e le università.

