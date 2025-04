Calciomercato Inter la Roma insiste per Frattesi lo scenario per giugno

Calciomercato Inter, la Roma vuole Frattesi: nell’affare potrebbe rientrare anche il riscatto di ZalewskiCome riferisce la Gazzetta dello Sport, la Roma continua a pensare a Davide Frattesi per la prossima sessione di Calciomercato Inter. Di seguito, l’analisi della rosea. LA Roma FORTE SU Frattesi – «Sarà una partita particolare per Frattesi, titolare forzato vista la squalifica dell’altro ex Mkhitaryan. Il centrocampista nerazzurro che affronta la squadra in cui è cresciuto e dove poteva tornare in almeno due occasioni. Il ragazzo di Fidene, però, alla Roma non smette di pensare neppure adesso. A gennaio un tentativo di ritorno è stato bloccato dalla richiesta da 40 milioni di Marotta, Davide giocava poco e la possibilità di tornare a casa lo tentava non poco. Il suo agente ha cercato di accontentarlo, senza successo. Internews24.com - Calciomercato Inter, la Roma insiste per Frattesi: lo scenario per giugno Leggi su Internews24.com , lavuole: nell’affare potrebbe rientrare anche il riscatto di ZalewskiCome riferisce la Gazzetta dello Sport, lacontinua a pensare a Davideper la prossima sessione di. Di seguito, l’analisi della rosea. LAFORTE SU– «Sarà una partita particolare per, titolare forzato vista la squalifica dell’altro ex Mkhitaryan. Il centrocampista nerazzurro che affronta la squadra in cui è cresciuto e dove poteva tornare in almeno due occasioni. Il ragazzo di Fidene, però, allanon smette di pensare neppure adesso. A gennaio un tentativo di ritorno è stato bloccato dalla richiesta da 40 milioni di Marotta, Davide giocava poco e la possibilità di tornare a casa lo tentava non poco. Il suo agente ha cercato di accontentarlo, senza successo.

Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Roma, l’Inter pensa al riscatto di Zalewski? I dettagli sulla situazione dell’esterno polacco - Calciomercato Roma, l’Inter pensa al riscatto di Zalewski? I dettagli sulla situazione dell’esterno polacco Arrivano da Matteo Moretto le notizie correlate al calciomercato della Roma su un possibile riscatto da parte dell’Inter per Zalewski. Ecco quanto riferito sul canale YouTube di Fabrizione Romano: «Su Zalewski vi posso dare un primo orientamento, sulle possibilità che resti […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Roma, duello con l’Inter per Steijn: punto di domanda sulla clausola - Sem Steijn, trequartista del Twente, è uno di quei nomi che iniziano a farsi spazio nei radar dei grandi club quasi in sordina, ma poi diventano inevitabili. Con numeri da attaccante puro, ma da trequartista, secondo quanto riportato dal De Telegraaf, avrebbe attirato le attenzioni di diverse squadre di Serie A, tra cui Roma e Inter, ma anche del Feyenoord, che sembra voler giocare d’anticipo. Il profilo di Steijn I giallorossi lo seguirebbero con interesse, anche in vista del possibile cambio in panchina: non è un caso che si parli di lui proprio ora, mentre il futuro tecnico ... 🔗sololaroma.it

Calciomercato Inter, un big via in estate? La Roma ha messo nel mirino il giocatore: i dettagli - di RedazioneCalciomercato Inter, un big potrebbe partire in estate. La Roma pare abbia messo gli occhi proprio sul giocatore Novità per il Calciomercato Inter. Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi continua a essere uno dei nomi più discussi all’interno di questo contesto. La sua situazione nel club nerazzurro è motivo di speculazione, in particolare riguardo alla sua permanenza dopo la stagione in corso. 🔗internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Frattesi, la Roma insiste: il piano dei prossimi 10 giorni; Calciomercato: l'Inter cerca un difensore, la Roma insiste per En-Nesyri; Frattesi tra Roma e Napoli, può lasciare l'Inter: i giallorossi offrono Cristante, gli azzurri devono cedere Kvaratskhelia; La Roma insiste per avere Frattesi dall’Inter e il Sassuolo può guadagnarci. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cds – Inter, la Roma su Steijn: giallorossi avanti. L’indizio social e il giallo della clausola - La Roma guarda al mercato e ha messo nel mirino Sem Steijn, trequartista del Twente seguito con attenzione anche dall'Inter ... 🔗fcinter1908.it

Frattesi rinforzo per la Roma: chiaro messaggio di Ranieri - Lo scorso mese di gennaio nel corso della sessione di calciomercato la Roma aveva tentato di mettere le mani su Davide Frattesi che sembrava poter essere in uscita dall’Inter. Alla fine ... potrebbero ... 🔗passioneinter.com

Dall’Inter alla Roma: 35 milioni e doppio addio - Dall’Inter alla Roma, doppio addio e prezzo già fissato: non bastano 30 milioni di euro. Ecco le ultime di calciomercato. La Roma sta vivendo un periodo di trasformazione sia sul campo che ... 🔗asromalive.it