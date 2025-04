Wrexham promosso in Championship terza promozione consecutiva per la squadra di Ryan Reynolds e Rob McElhenney

Wrexham di Ryan Reynolds e Rob McElhenney promosso in Championship: terza promozione consecutiva per i gallesi, record nel calcio inglese Il Wrexham ha conquistato una storica promozione in Championship dopo aver battuto 3-0 il Charlton, centrando la terza promozione consecutiva: è il primo club nei primi cinque livelli del calcio inglese a riuscirci. La . Calcionews24.com - Wrexham promosso in Championship, terza promozione consecutiva per la squadra di Ryan Reynolds e Rob McElhenney Leggi su Calcionews24.com Ildie Robinper i gallesi, record nel calcio inglese Ilha conquistato una storicaindopo aver battuto 3-0 il Charlton, centrando la: è il primo club nei primi cinque livelli del calcio inglese a riuscirci. La .

Il Wrexham di Ryan Reynolds centra la terza promozione di fila: è Serie B inglese, non era mai successo - Il Wrexham ce l`ha fatta: con il 3-0 rifilato al Charlton è aritmetica la prima promozione in Championship, l`equivalente inglese della Serie B, per la prima volta. 🔗msn.com

Miracolo di Hollywood: l’epica ricerca del Wrexham per la terza promozione consecutiva in Premier League. - La recente vittoria della squadra contro l’Exeter ha consolidato il loro posto al secondo posto, avvicinandoli a una potenziale promozione in Championship. La prospettiva che Wrexham possa conquistare ... 🔗motociclismo.pt

