Napoli Torino il pronostico di Serie A azzardo combo

Serie A, che dopo una Serie di partite rinviate vedrà protagonista il trentaquattresimo turno di campionato disputarsi tutta tra domenica e lunedì. Tra le sette sfide in programma domani, a chiudere il programma di giornata sarà Napoli-Torino, in campo al Maradona a partire dalle ore 20:45. I partenopei partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.40, mentre il pareggio e il successo della formazione ospite sono dati rispettivamente a 4.40 e 8.00.Come arrivano al match Napoli e TorinoIl Napoli è reduce dalla vittoria esterna contro il Monza, dove ha conquistato un successo pesantissimo, grazie al gol del solito Scott McTominay, alla nona marcatura in questa campionato. Con la contemporanea sconfitta dell’Inter a Bologna, i partenopei hanno agganciato proprio i nerazzurri in testa alla classifica e, grazie ad un calendario notevolmente più agevole rispetto ai rivali, possono sognare concretamente lo Scudetto. Sololaroma.it - Napoli-Torino, il pronostico di Serie A: azzardo combo Leggi su Sololaroma.it È in arrivo un nuovo weekend diA, che dopo unadi partite rinviate vedrà protagonista il trentaquattresimo turno di campionato disputarsi tutta tra domenica e lunedì. Tra le sette sfide in programma domani, a chiudere il programma di giornata sarà, in campo al Maradona a partire dalle ore 20:45. I partenopei partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.40, mentre il pareggio e il successo della formazione ospite sono dati rispettivamente a 4.40 e 8.00.Come arrivano al matchIlè reduce dalla vittoria esterna contro il Monza, dove ha conquistato un successo pesantissimo, grazie al gol del solito Scott McTominay, alla nona marcatura in questa campionato. Con la contemporanea sconfitta dell’Inter a Bologna, i partenopei hanno agganciato proprio i nerazzurri in testa alla classifica e, grazie ad un calendario notevolmente più agevole rispetto ai rivali, possono sognare concretamente lo Scudetto.

Ne parlano su altre fonti

Torino-Verona, il pronostico di Serie A: combo granata, fari puntati su Che Adams - Il programma della trentunesima giornata di Serie A si è aperto ieri con l’anticipo del venerdì e si concluderà lunedì 7 aprile. Per quanto riguarda domenica invece, una delle cinque sfide sarà quella che vedrà protagonista Torino e Verona, che scenderanno in campo alle ore 15, in contemporanea con Empoli-Cagliari, nella cornice dello Stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa stanno attraversando un ottimo momento di forma. 🔗sololaroma.it

Pronostico Venezia-Napoli: pronto ad abbattere un altro “muro” - Venezia-Napoli è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. I gol degli attaccanti, Raspadori e Lukaku, hanno permesso al Napoli di tornare al successo dopo 4 pareggi e una sconfitta ma soprattutto di impedire la fuga dell’Inter. Gli azzurri non hanno deluso domenica scorsa contro la Fiorentina al “Maradona” ed il 2-1 finale va troppo stretto alla squadra di Antonio Conte, che avrebbe potuto vincere con uno scarto molto più ampio se non avesse commesso diversi ... 🔗ilveggente.it

Milinkovic e non solo, Napoli-Torino all’insegna anche del mercato: spunta l’osservato speciale - Oltre al già noto interesse per Milinkovic-Savic, la trasferta del Torino a Napoli sarà utile per approfondire altre trattative. Domenica 27 aprile, alle ore 20:45, il Napoli affronterà il Torino al Diego Armando Maradona. Un match difficile che potrebbe segnare le sorti di un intero campionato. Al tempo stesso la gara potrebbe rivelarsi utile ad entrambi i club per parlare di alcuni possibili trasferimenti. 🔗spazionapoli.it

Se ne parla anche su altri siti

Pronostico Napoli-Torino | Serie A 2024/25; Pronostico Napoli-Torino quote analisi 34ª giornata Serie A; Napoli – Torino: pronostici e statistiche; Serie A, il pronostico di Napoli-Torino: ancora una vittoria con Multigol 1-3 per continuare la corsa scudetto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Napoli-Torino: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - La domenica della 34ª giornata di Serie A si chiude al Maradona, stadio che farà da cornice alla sfida tra Napoli e Torino. Dopo aver battuto Empoli e Monza nelle ultime due partite, gli azzurri cerca ... 🔗msn.com

Serie A, il pronostico di Napoli-Torino: partita da multigol? Superquota esclusiva sulla rete degli azzurri - Raggiunta l'Inter in testa alla classifica, il Napoli è pronto a lanciare la volata finale per lo scudetto nelle ultime 5 giornate. 🔗assopoker.com

Napoli-Torino, il pronostico a sorpresa di Cauet: "Risultato non scontato" - L'ex calciatore di Inter e Torino, Benoit Cauet, ha parlato della partita di campionato tra gli azzurri e i granata allenati da Paolo Vanoli. 🔗msn.com