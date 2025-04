Napoli e Inter c’è un dato che può condizionare gli azzurri è già successo 14 volte

Napoli e Inter protagoniste di un dato che potrebbe condizionare gli azzurri anche nel prossimo turno di campionato: è già successo ben 14 volte in questa stagioneNapoli e Inter sono in piena corsa per lo scudetto e saranno impegnate entrambe nella giornata di domenica 27 aprile per il 34° turno di Serie A. I partenopei se la vedranno contro il Torino al Maradona, mentre i nerazzurri saranno di scena a San Siro contro la Roma.Sulla carta appare più ostico l'impegno per la banda di Inzaghi, che si ritroverà davanti una squadra agguerrita e reduce a ben 17 risultati utili consecutivi. Gli uomini allenati da Claudio Ranieri, però, hanno ottenuto pochissime soddisfazioni nei big match durante tutta la stagione. Al Napoli basterebbe anche un pareggio nella sfida delle 15, potendo così giocare più spensierati la sera davanti a uno stadio sold out.

