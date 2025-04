Tragedia in un area verde del Sant Anna trovato un uomo privo di vita

area verde dell'ospedale 'Sant'Anna' di Cona. Un uomo, dell'età di circa sesSant'anni, è stato trovato privo di vita.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayE i sanitari accorsi nell'area esterna non hanno potuto fare. Ferraratoday.it - Tragedia in un'area verde del 'Sant'Anna', trovato un uomo privo di vita Leggi su Ferraratoday.it Una tragica scoperta è avvenuta nella mattina di sabato 26, in un'dell'ospedale '' di Cona. Un, dell'età di circa ses'anni, è statodi.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayE i sanitari accorsi nell'esterna non hanno potuto fare.

