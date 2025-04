Chi era Christian Rossetti morto precipitato dal quarto piano di un palazzo a Rozzano mentre montava tende

Christian Rossetti è morto lo scorso 24 aprile dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo di Rozzano (Milano). Il 49enne stava montando tende parasole quando è caduto per 12 metri. Leggi su Fanpage.it lo scorso 24 aprile dopo esseredaldi undi(Milano). Il 49enne stava montandoparasole quando è caduto per 12 metri.

Se ne parla anche su altri siti

Christian Rossetti, chi è l'operaio morto a 49 anni precipitato mentre montava una tenda da sole - È Christian Rossetti, 49 anni, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile a Rozzano (Milano). La tragedia si è consumata intorno alle 16 quando da un condominio di viale Palmiro Togliatti è partita la chiamata di emergenza. La centrale operativa... 🔗milanotoday.it

Tragedia a Rozzano, Christian Rossetti muore cadendo dal quarto piano: i dubbi sulle cause dell’incidente - ROZZANO – In via Togliatti, nella palazzina di quattro piani recentemente ristrutturata e dove si è verificato l’ennesima tragedia sul lavoro, c’è sgomento e in tanti hanno gli occhi lucidi. I residenti del civico 131 sono sotto choc. Al suolo c’è ancora il corpo senza vita di Christian Rossetti, l’uomo di quasi 50 anni precipitato dall’ultimo piano, mentre sul terrazzo gli ispettori fanno tutte le verifiche del caso. 🔗ilgiorno.it

Auto in fiamme nella villa di Christian Panucci a Roma, la pista dolosa: l’ex calciatore era all'estero - Un'auto ha preso fuoco all'interno della villa di Roma dell'ex calciatore Christian Panucci: gli investigatori indagano su una possibile pista dolosa 🔗notizie.virgilio.it

Se ne parla anche su altri siti

Chi era Christian Rossetti, morto precipitato dal quarto piano di un palazzo a Rozzano mentre montava tende; Christian Rossetti, chi è l'operaio morto a 49 anni precipitato mentre montava una tenda da sole; Tragedia a Rozzano, Christian Rossetti muore cadendo dal quarto piano: i dubbi sulle cause dell’incidente; Cade dal balcone al quarto piano su cui stava lavorando a Rozzano: morto Christian Rossetti, 49 anni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Chi era Christian Rossetti, morto precipitato dal quarto piano di un palazzo a Rozzano mentre montava tende - Christian Rossetti è morto lo scorso 24 aprile dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo di Rozzano (Milano) ... 🔗fanpage.it

Christian Rossetti, chi è l'operaio morto a 49 anni precipitato mentre montava una tenda da sole - Rossetti, residenti a Casarile, in provincia di Milano, avrebbe compiuto 50 anni tra qualche mese. Secondo quanto al momento ricostruito, si trovava nel condominio di Rozzano per installare alcune ... 🔗milanotoday.it

Tragedia a Rozzano, Christian Rossetti muore cadendo dal quarto piano: i dubbi sulle cause dell’incidente - L’uomo di 49 anni era originario di Legnano e viveva a Casarile. Stava montando delle tende da sole quando è caduto. Il dramma è avvenuto in un palazzo appena ristrutturato di via Togliatti ... 🔗msn.com