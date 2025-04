Biden dopo i funerali a pranzo a Roma al ristorante Il Falchetto

dopo il funerale di Papa Francesco e invece chi, tra i leader mondiali presenti, è rimasto nella Capitale per pranzare. Tra questi, l'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden che si è recato allo storico ristorante 'Il Falchetto' di via di Montecatini. Per motivi di sicurezza è stato quindi necessario chiudere un tratto di via del Corso. Agi.it - Biden dopo i funerali a pranzo a Roma al ristorante 'Il Falchetto' Leggi su Agi.it AGI - C'è chi è ripartito subitoil funerale di Papa Francesco e invece chi, tra i leader mondiali presenti, è rimasto nella Capitale per pranzare. Tra questi, l'ex presidente degli Stati Uniti Joeche si è recato allo storico'Il' di via di Montecatini. Per motivi di sicurezza è stato quindi necessario chiudere un tratto di via del Corso.

“Non si sono viste”. Funerali Antonello Fassari, la voce rimbalza subito dopo la cerimonia - I funerali di Antonello Fassari sono stati celebrati nella giornata di oggi 8 aprile. Tanti i vip presenti, ma pare che alcuni protagonisti del vecchio cast dei Cesaroni (che a breve torneranno in onda dopo tantissimi anni) non fossero presenti. Il condizionale è d’obbligo visto che il fatto che nessuno abbia notato la presenza non dà certezza dell’assenza. Molte persone, ed i vip non fanno eccezioni, scelgono di vivere il dolore in sordina, nascosti tra le altre persone. 🔗caffeinamagazine.it

La morte di Carmela Uliano, 25 anni, dopo un intervento al cuore: indagato cardiochirurgo. Lunedì funerali a Castellammare - C’è un medico indagato per la morte di Carmela Uliano, 25enne di Castellammare di Stabia (Napoli) deceduta il primo aprile 2025.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Giugliano, Francesca Frecciarulo morta dopo incendio in casa: oggi i funerali della 63enne - Si sono svolti oggi, presso il Santuario dell’Annunziata a Giugliano, i funerali in forma privata di Francesca Frecciarulo, la 63enne tragicamente scomparsa a seguito di un incendio divampato nella sua abitazione il 28 febbraio scorso, in via Rione De Gasperi. ? Giugliano, Francesca Frecciarulo morta dopo incendio in casa: oggi i funerali della 64enne La […] L'articolo Giugliano, Francesca Frecciarulo morta dopo incendio in casa: oggi i funerali della 63enne sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Roma, Biden a pranzo: chiuso un tratto di via del Corso - Le esequie in Piazza San Pietro con le migliaia di fedeli e capi di stato: il presidente Usa assiste in silenzio alla cerimonia Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva d ... 🔗msn.com

Joe Biden deltar på pave Frans begravelse, lunsj i sentrum - Oggi, Roma ha vissuto un evento di grande rilevanza con la partecipazione dell’ex presidente americano Joe Biden ai funerali di papa Francesco. Questo momento non solo segna la fine di un’era per la C ... 🔗notizie.it

Papa: pranzo in centro per Biden, chiuso tratto via del Corso - Pranzo in uno storico ristorante del centro per l'ex presidente americano Joe Biden, che stamattina ha partecipato ai funerali di papa Francesco. Per motivi di sicurezza è stato momentaneamente chiuso ... 🔗ansa.it