Sbircialanotizia.it - Maria scopre un possibile tradimento di Salvador e la coppia affronta una crisi e la separazione

Le prossime puntate de La Promessa si preannunciano dense di tensione emotiva per, la quale si troverà a doverre una situazione particolarmente delicata. Marcelo, il fratello di Teresa, confiderà a quest’ultima di aver vistoin compagnia di un’altra giovane, in atteggiamenti che lasciano poco spazio all’immaginazione. Tuttavia, questa rivelazione non rimarrà circoscritta: . L'articoloundie launae laè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.