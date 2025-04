Eden Hazard percorre tutti i 225km della Mallorca 312 8220Devo dimagrire8221 Poi però cede alla birra

Eden Hazard ha partecipato ad una delle più competitive corse amatoriali di ciclismo in Spagna. Tra gli iscritti c'erano gli ex campioni Indurain, Contador e Valverde. Ha comunque concluso la prova, di 225 km visibilmente stremato dalla fatica. Poi, però non ha saputo resistere all'ultima tentazione. Leggi su Fanpage.it L'ex stella del calcio belgaha partecipato ad una delle più competitive corse amatoriali di ciclismo in Spagna. Tra gli iscritti c'erano gli ex campioni Indurain, Contador e Valverde. Ha comunque concluso la prova, di 225 km visibilmente stremato dfatica. Poi,non ha saputo resistere all'ultima tentazione.

