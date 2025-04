Il ampquotGOATampquot di Leicester è sul mercato Jamie Vardy può servire in Serie A Dove può andare tutti gli scenari

Jamie Vardy lascerà il Leicester. Il capitano e leggenda delle Foxes ha deciso di dare l`addio al club dopo 13 anni di fedele permanenza. Si. Leggi su Calciomercato.com lascerà il. Il capitano e leggenda delle Foxes ha deciso di dare l`addio al club dopo 13 anni di fedele permanenza. Si.

Approfondimenti da altre fonti

Offerte di scommesse Leicester vs Newcastle, previsioni, consigli sulle scommesse dei migliori bookmaker del Regno Unito! - 2025-04-07 10:45:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Stasera Leicester e Newcastle Utd si abbinano a testa in Premier League mentre entrambi cercano di assicurarsi 3 punti. Leicester è stato di recente in una corsa torrida, perdendo le ultime otto partite in tutte le competizioni, segnando solo 1 gol e non riuscendo a segnare negli ultimi 7. Newcastle, d’altra parte, sta volando in alto, inseguendo il calcio della Champions League e celebrando il loro successo della Coppa EFL! Le Magpies hanno recentemente sconfitto Brentford a casa e saranno sostenute da questo ... 🔗justcalcio.com

Lo scudetto di questo Napoli sarebbe un miracolo come quelli del Leicester e del Verona - Lo scudetto di questo Napoli sarebbe un miracolo come quelli del Leicester e del Verona Calma, massima calma. Il campionato non è ancora finito e l’Inter (delle ultime settimane) non ha già lo scudetto cucito sulla maglia. Certo le “sorprese” nel calcio sono una eccezione e non la regola. Ma è già successo il 2 maggio del 2016 che il Leicester, a fine campionato, arrivasse prima dell’Arsenal, Tottenham e Manchester City. 🔗ilnapolista.it

Van Nistelrooy sbatte il leicester “passivo” e esorta le volpi a “andare avanti” mentre le paure della retrocessione si approfondiscono - 2025-02-28 00:31:00 Breaking news: Rudd van Nistelrooy è stato deluso dal passivo display del primo tempo di Leicester che ha portato a una sconfitta per 2-0 a West Ham. Le volpi del diciannovesima posizione scivolarono ulteriormente verso la retrocessione con un display inerte a East London, con due gol “facili” prima della pausa che tutto il West Ham doveva registrare la vittoria che lascia loro cinque punti dalla sicurezza. 🔗justcalcio.com