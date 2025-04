Le Cronache di Narnia – Netflix trova la sua Strega Bianca

Netflix dell’amata serie fantasy di C. S. Lewis, la ricerca dell’antagonista più famigerata di Narnia si è finalmente conclusa. Secondo The Hollywood Reporter, l’attrice britannica Emma Mackey si è assicurata l’ambito ruolo di Jadis, la Strega Bianca, nell’imminente reboot di Narnia targato Netflix per la regia di Greta Gerwig. L’annuncio giunge quasi a sorpresa per i fan che avevano seguito da vicino le indiscrezioni sul casting, in quanto la pop star Charli XCX era stata precedentemente indicata come favorita per il ruolo della tirannica Strega che fa precipitare Narnia in un inverno senza fine. Il casting vede una reunion tra la Gerwig e la Mackey, che avevano già lavorato insieme lo scorso anno per il film di Barbie , dove Mackey era una delle tante versioni dell’iconica bambola. Nerdpool.it - Le Cronache di Narnia – Netflix trova la sua Strega Bianca Leggi su Nerdpool.it Dopo mesi di voci e speculazioni su chi avrebbe interpretato l’iconica cattiva nell’attesissimo adattamentodell’amata serie fantasy di C. S. Lewis, la ricerca dell’antagonista più famigerata disi è finalmente conclusa. Secondo The Hollywood Reporter, l’attrice britannica Emma Mackey si è assicurata l’ambito ruolo di Jadis, la, nell’imminente reboot ditargatoper la regia di Greta Gerwig. L’annuncio giunge quasi a sorpresa per i fan che avevano seguito da vicino le indiscrezioni sul casting, in quanto la pop star Charli XCX era stata precedentemente indicata come favorita per il ruolo della tirannicache fa precipitarein un inverno senza fine. Il casting vede una reunion tra la Gerwig e la Mackey, che avevano già lavorato insieme lo scorso anno per il film di Barbie , dove Mackey era una delle tante versioni dell’iconica bambola.

Le Cronache di Narnia, Netflix vuole Meryl Streep nel ruolo di Aslan? - Meryl Streep potrebbe vestire i panni di Aslan, il Grande Leone, nella prossima trasposizione cinematografica de Le cronache di Narnia diretta da Greta Gerwig per Netflix. Secondo quanto riportato da Nexus Point News e confermato da Deadline, Streep sarebbe in trattative per il ruolo, anche se non è ancora stata estesa alcuna offerta ufficiale. Se confermato, l’adattamento vedrebbe Aslan rappresentato come un personaggio femminile, segnando un cambiamento significativo rispetto alla versione originale di C. 🔗cinemaserietv.it

Le cronache di Narnia: i cinema americani minacciano di boicottare il film di Greta Gerwig - Clamorosa protesta degli esercenti cinematografici statunitensi nei confronti del prossimo film della regista di Barbie. L'industria cinematografica è in rivolta dopo che IMAX ha accettato la distribuzione di Narnia di Greta Gerwig, su oltre 1.000 schermi. Gli studios in particolare sono furiosi e avrebbero cercato di far saltare l'accordo. Soprattutto Disney pare che non abbia apprezzato la mossa, visto che Narnia è stato programmato in uscita il Giorno del Ringraziamento 2026, proprio la stessa data in cui un ignoto film Disney è in uscita. 🔗movieplayer.it

Le cronache di Narnia: Meryl Streep in trattative per un "cambio di sesso" che suscita perplessità - Mel Streep potrebbe interpretare la versione femminile di uno dei personaggi chiave di Narnia, ma nei fan serpeggia già l'agitazione per il cambio di sesso. Dopo Daniel Craig, anche Meryl Streep sarebbe finita nel mirino di Greta Gerwig per il suo Le cronache di Narnia in un ruolo che - se confermato - prevede un sorprendente cambio di sesso. Secondo le ultime anticipazioni la diva premio Oscar dovrebbe interpretare il leone Aslan. 🔗movieplayer.it

