È tempo di derby fra Fiorentina ed Empoli in palio punti fondamentali

FIRENZE –inimportanti nella sfida di domani (27 aprile) alle 15 fraed. L’vuole mantenere vive le speranze per la salvezza, laquelle di conquistare l’Europa attraverso il campionato.Ma per l’occasione Raffaele Palladino non avrà né Moise Kean nè Dodo. La speranza, per l’attaccante, è di rivederlo in campo in Conference League, ma non è dato sapere la data del suo rientro in gruppo.Per ilPalladino dovrebbe riconfermare in attacco la coppia formata da Gudmundsson e Beltran. Al posto di Dodo sono in ballottaggio Folorunsho e l’ex Parisi, che potrebbe partire anche sulla corsia opposta. Possibile qualche avvicendamento in mediana con possibile spazio anche per Adli e Ndour.Sull’altro fronte non si fa mistero del ‘peso’ della posta in