Conte Juve cresce l’attesa per il confronto con De Laurentiis bianconeri alla finestra ma… Le ultimissime

Conte Juve: cresce l’attesa per il confronto con De Laurentiis, bianconeri alla finestra ma. Le ultimissime sul futuro del tecnico accostato alla JuveIntervento sul proprio canale YouTube Alfredo Pedullà è tornato a parlare del futuro di Antonio Conte, uno degli allenatori accostati al calciomercato Juve in vista della prossima stagione.Stando a quanto si apprende ad oggi si attende ancora un confronto che avverrà nelle prossime settimane tra il tecnico e De Laurentiis. Ciò che è sicuro è che il Napoli sta già cercando di pianificare la prossima stagione con Conte. .com Juventusnews24.com - Conte Juve: cresce l’attesa per il confronto con De Laurentiis, bianconeri alla finestra ma… Le ultimissime Leggi su Juventusnews24.com per ilcon Dema. Lesul futuro del tecnico accostatoIntervento sul proprio canale YouTube Alfredo Pedullà è tornato a parlare del futuro di Antonio, uno degli allenatori accostati al calciomercatoin vista della prossima stagione.Stando a quanto si apprende ad oggi si attende ancora unche avverrà nelle prossime settimane tra il tecnico e De. Ciò che è sicuro è che il Napoli sta già cercando di pianificare la prossima stagione con. .com

Ne parlano su altre fonti

Conte Juve (Gazzetta), il sogno dei tifosi è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione - di Redazione JuventusNews24Conte Juve (Gazzetta dello Sport), il sogno dei tifosi bianconeri è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione La Juventus nel corso delle prossime ore formalizzerà l’esonero di Thiago Motta e il conseguente cambio di allenatore, con Igor Tudor che è pronto a firmare un contratto fino a fine stagione con opzione a favore del club bianconero. 🔗juventusnews24.com

Conte non ha garantito la sua permanenza al Napoli, ma Tudor farà di tutto per allontanarlo dalla Juve (Repubblica) - Su Repubblica i piani della Juventus per l’allenatore del futuro. Secondo quanto scrive il quotidiano, Igor Tudor sta provando a conquistarsi la conferma e così allontana lo spettro di Conte da Torino. Il croato ha anche smussato quegli angoli del carattere più duri e sembra funzionare con la squadra. Leggi anche: Juventus, Reja: «Adesso con Tudor i giocatori vengono valorizzati per quelle che sono le loro caratteristiche» Tudor in tre settimane ha quasi convinto la Juventus Su Repubblica si legge: Alla Juve sono contenti di lui, finanche un po’ sorpresi (in positivo). 🔗ilnapolista.it

Mercato Juve, Giuntoli vuole serrare le fila! Su quell’attaccante cresce la concorrenza: si è inserita una rivale italiana! - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, adesso Giuntoli ha fretta! Vuole anticipare quella rivale italiana che si è inserita per lui L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa luce sul futuro di Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese conteso dal mercato Juventus, dall’Inter e, adesso, anche dal Milan. Ecco lo scenario disegnato dalla Rosea. LUCCA JUVE – «Altre opzioni saranno offerte dal mercato: Lorenzo Lucca, dodici gol in 33 partite stagionali, è una candidatura valida. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cresce l'attesa che può cambiare il mercato: perché la situazione di Cambiaso è decisiva; Kelly Juventus, cresce l'attesa. Quando arriva a Torino?; Pino Daniele, brano inedito prima di Napoli-Roma: Again | VIDEO; Antonio Conte sbarcato a Napoli per qualche ora? Cresce l'attesa per la firma. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Conte ribalta Roma e Juve: il nero su bianco è clamoroso - Dopo essere ritornata al successo contro l’Hellas Verona, la compagine giallorossa sarà attesa dal difficile ... gli spifferi di mercato. Conte ribalta Roma e Juve: il nero su bianco è ... 🔗asromalive.it

La Juve molla Conte e scippa il Milan: ecco l’erede di Tudor - La Juventus molla Conte ... come traghettatore in attesa, ovviamente, di una decisione per la prossima stagione. Uno dei nomi più caldi è quello di Antonio Conte, ormai ai ferri corti con ... 🔗asromalive.it

Juve, tornano Conte e un altro ex: prende forma lo staff - C'è grande fermento in casa Juventus tra presente e futuro. Il destino di Tudor è da decifrare mentre spunta ancora Conte insieme ad un altro ex I nomi di Antonio Conte e della Juventus si sono ... 🔗diregiovani.it