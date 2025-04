Barcellona Real Madrid Flick non pensa all’Inter Le formazioni ufficiali

Barcellona e Real Madrid scenderanno in campo alle ore 22 per la finale di Copa del Rey che si disputerà a Siviglia. Hansi Flick dimostra di non pensare affatto all’Inter, le formazioni ufficiali. GIOCATORI – Hansi Flick non fa sconti nella finale di Copa del Rey. Nonostante mercoledì prossimo ci sia l’andata della semifinale di UEFA Champions League contro l’Inter l’allenatore tedesco si focalizza solamente alla partita odierna. Alle ore 22 inizia Barcellona-Real Madrid, match nato tra le polemiche e che ieri è stato addirittura oggetto di minacce di rinvio a causa delle parole dell’arbitro e della reazione dei blancos. I blaugrana arrivano alle partite in programma senza Robert Lewandowski, infortunatosi una settimana fa e difficilmente recuperabile anche per l’Inter. Al suo posto al centro dell’attacco ci sarà Ferran Torres, autore di 5 gol in Copa del Rey e capocannoniere del torneo. Inter-news.it - Barcellona-Real Madrid, Flick non pensa all’Inter! Le formazioni ufficiali Leggi su Inter-news.it scenderanno in campo alle ore 22 per la finale di Copa del Rey che si disputerà a Siviglia. Hansidimostra di nonre affatto, le. GIOCATORI – Hansinon fa sconti nella finale di Copa del Rey. Nonostante mercoledì prossimo ci sia l’andata della semifinale di UEFA Champions League contro l’Inter l’allenatore tedesco si focalizza solamente alla partita odierna. Alle ore 22 inizia, match nato tra le polemiche e che ieri è stato addirittura oggetto di minacce di rinvio a causa delle parole dell’arbitro e della reazione dei blancos. I blaugrana arrivano alle partite in programma senza Robert Lewandowski, infortunatosi una settimana fa e difficilmente recuperabile anche per l’Inter. Al suo posto al centro dell’attacco ci sarà Ferran Torres, autore di 5 gol in Copa del Rey e capocannoniere del torneo.

