Esequie di Papa Francesco tra spiritualità e incontri politici

Papa Francesco. Di questo 26 aprile però passeranno alla storia anche tre momenti politici avvenuti parallelamente alla celebrazione: il breve summit tra il Presidente statunitense Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, l'inaspettato "segno della pace" tra il tyccon e il Presidente francese Emmanuel Macron e il secondo incontro tra Trump e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen

