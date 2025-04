È morto Alberto Franceschini fu tra i fondatori delle Br Organizzò il rapimento di Sossi a Genova

Alberto Franceschini, tra i fondatori delle Br, è morto. Aveva 78 anni. Il decesso l'11 aprile ma la notizia è trapelata oggi Ilsecoloxix.it - È morto Alberto Franceschini, fu tra i fondatori delle Br. Organizzò il rapimento di Sossi a Genova Leggi su Ilsecoloxix.it , tra iBr, è. Aveva 78 anni. Il decesso l'11 aprile ma la notizia è trapelata oggi

Altre fonti ne stanno dando notizia

