Ascoli Piceno piazza canta ‘Bella Ciao’ in solidarietà della fornaia identificata dalla polizia per striscione antifascista

della Regione Marche, è andato ad Ascoli Piceno per mostrare solidarietà a Lorenza Roiati, titolare del panificio 'Assalto ai Forni' in piazza Arringo. L'imprenditrice ha denunciato di essere stata identificata dalla polizia per aver affisso un cartello con la scritta "25 aprile buono come il pane. Bello come l'antifascismo" in occasione della Festa della Liberazione. Le immagini mostrano Ricci che canta 'Bella Ciao' assieme a una folla di cittadini, accorsi anche loro in solidarietà di Roiati.

Ascoli Piceno, 24enne ucciso a colpi di machete a San Benedetto del Tronto - Omicidio all’alba stamattina a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Un ragazzo di 24 anni originario del Nord Africa è stato ucciso a colpi di machete, con lesioni concentrate sull’addome. Poco prima è stato ferito un altro ragazzo a Grottammare. Sono in corso le indagini da condotte dai Carabinieri del comando rivierasco. Sul posto il personale sanitario. 🔗lapresse.it

Nel Piceno turismo a due facce. Boom di Ascoli e Ripatransone. Bene Cupra, cala San Benedetto - La Riviera Picena delle palme ha perso terreno a livello turistico rispetto al resto della Regione, ma a salvare la provincia di Ascoli quest’anno ci ha pensato proprio la città capoluogo che ha fatto registrare un notevole incremento. Grazie ai dati definitivi (in attesa di validazione Istat) dell’intero anno 2024, elaborati dall’Osservatorio turistico regionale delle Marche, è possibile fare una valutazione globale evidenziando i numeri delle località picene votate al turismo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ascoli Piceno, camion in fiamme sull’A14. Le immagini - ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – Incendio di un mezzo pesante nella galleria San Basso, tra Grottammare e Pedaso, sulla A14 in direzione Nord. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. E’ stato riaperto il tratto autostradale. mca1 (Fonte video: ufficio stampa Vigili del Fuoco) Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

