Raspadori titolare Quanti punti ha fatto il Napoli quando è partito dall’inizio

Raspadori potrebbe partire titolare nella sfida tra Napoli e Torino, ma Quanti punti hanno fatto gli azzurri quando l'attaccante ha iniziato dal primo minuto? I numeri Il Napoli ha il destino nelle proprie mani e non potrà fallire la sfida contro il Torino in programma domani sera, 27 aprile, a partire dalle 20.45. Gli azzurri si giocano una fetta importantissima dello scudetto, scendendo in campo dopo quasi 4 ore dal fischio finale del big match tra Inter e Roma, che permetterà di capire se i nerazzurri avranno ottenuto 3 punti pesantissimi o se avranno steccato la gara.Anche un pareggio per Inzaghi, consentirebbe al Napoli di volare a +2 in classifica in caso di successo contro i granata davanti a un Maradona strapieno. Un ennesimo sold out che dovrà trascinare i ragazzi di Conte.

