Funerali Papa Francesco Unirai La Rai che unisce Grazie ai colleghi per copertura esemplare

Francesco Palese, segretario dell’UniraiROMA – Unirai intende esprimere il proprio “più sentito apprezzamento” per il “lavoro straordinario svolto dai colleghi del Tg1, Tg2, Tg3, Tgr, Rainews24, GR Rai e di tutte le testate coinvolte nella copertura dei Funerali di Papa Francesco”.E ancora: “In una settimana intensa, la Rai ha saputo essere all’altezza del proprio mandato di servizio pubblico, offrendo un’informazione puntuale, rispettosa, profonda e coinvolgente, capace di raccontare con equilibrio e sensibilità un evento che ha commosso e unito il Paese”, afferma il sindacato in una nota.“Le edizioni speciali, le dirette, gli approfondimenti e il lavoro incessante di giornalisti, tecnici, operatori e autori hanno permesso di accompagnare milioni di cittadini, in Italia e all’estero, nel ricordo di una figura che ha segnato un’epoca e che resterà nel cuore dei fedeli di tutto il mondo”, aggiunge Unirai. Lopinionista.it - Funerali Papa Francesco, Unirai: “La Rai che unisce. Grazie ai colleghi per copertura esemplare” Leggi su Lopinionista.it Palese, segretario dell’ROMA –intende esprimere il proprio “più sentito apprezzamento” per il “lavoro straordinario svolto daidel Tg1, Tg2, Tg3, Tgr, Rainews24, GR Rai e di tutte le testate coinvolte nelladeidi”.E ancora: “In una settimana intensa, la Rai ha saputo essere all’altezza del proprio mandato di servizio pubblico, offrendo un’informazione puntuale, rispettosa, profonda e coinvolgente, capace di raccontare con equilibrio e sensibilità un evento che ha commosso e unito il Paese”, afferma il sindacato in una nota.“Le edizioni speciali, le dirette, gli approfondimenti e il lavoro incessante di giornalisti, tecnici, operatori e autori hanno permesso di accompagnare milioni di cittadini, in Italia e all’estero, nel ricordo di una figura che ha segnato un’epoca e che resterà nel cuore dei fedeli di tutto il mondo”, aggiunge

