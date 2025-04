Guinzate confermate mentre MBAppe inizia in panchina per Los Blancos

MBAppe nel XI iniziale.L’attaccante della Francia è stato lasciato in panchina per lo spettacolo di Siviglia, MBAppe non è riuscito a riprendersi completamente da un infortunio alla caviglia che ha subito nel pareggio della Champions League di Madrid con l’Arsenal.Carlo Ancelotti ha indicato questa settimana che MBAppe potrebbe essere disponibile a caratterizzare in finale, ma è chiaramente abbastanza in forma da svolgere un ruolo da cameo.MBAppe, tuttavia, non è l’unico attaccante che manca allo spettacolo di una finale di Clasico Cup.Notizie della squadra del BarcellonaRobert Lewandowski non è disponibile per la Barca a causa di un problema del tendine del ginocchio, il che significa che Ferran Torres guida la linea. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-26 21:23:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il Real Madrid tenterà di salvare almeno un trofeo da una stagione deludente con la vittoria sul Barcellona nella finale della Copa del Rey, ma non avranno Kyliannel XIle.L’attaccante della Francia è stato lasciato inper lo spettacolo di Siviglia,non è riuscito a riprendersi completamente da un infortunio alla caviglia che ha subito nel pareggio della Champions League di Madrid con l’Arsenal.Carlo Ancelotti ha indicato questa settimana chepotrebbe essere disponibile a caratterizzare in finale, ma è chiaramente abbastanza in forma da svolgere un ruolo da cameo., tuttavia, non è l’unico attaccante che manca allo spettacolo di una finale di Clasico Cup.Notizie della squadra del BarcellonaRobert Lewandowski non è disponibile per la Barca a causa di un problema del tendine del ginocchio, il che significa che Ferran Torres guida la linea.

Se ne parla anche su altri siti

Linee-up della Nations League confermate mentre gli scozzesi cercano la lega un luogo - 2025-03-20 20:46:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La Scozia è ad Atene per la prima tappa dei play-off della loro Nations League mentre giocano per un posto nella parte superiore. I vincitori su due gambe saranno in campionato la prossima volta mentre gli scozzesi affrontano la Grecia per la prima volta in quasi 30 anni. 🔗justcalcio.com

Formazioni confermate mentre i cerchi sembrano ottenere il ritorno di seconda gamba - 2025-02-18 20:50:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Celtic proviene dal pareggio per i play-off di Champions League contro il Bayern Monaco mentre viaggiano in Germania per la seconda tappa a seguito di una sconfitta per 2-1 al Celtic Park. I giganti bavaresi sono stati tritati a Glasgow una settimana fa per gentile concessione di Golds di Michael Olise e Harry Kane, ma l’obiettivo tardivo di Daizen Maeda ha dato ai cerchi la speranza di un combattimento nella seconda tappa. 🔗justcalcio.com

Formazioni, notizie di squadra, squadre di partenza confermate mentre Hutchinson inizia - 2025-03-15 16:29:00 Breaking news: Due squadre con ambizioni contrastanti si incontrano quando l’host di Ipswich Town Nottingham Forest in Premier League sabato (GMT alle 15:00). I ragazzi del trattore hanno urgentemente bisogno di vittorie durante le ultime 10 partite della loro stagione, che iniziano con la squadra di Kieran McKenna a sei punti dalla sicurezza. Una vittoria del 16 ° campionato della loro campagna avrebbe spostato Forest un punto dietro l’Arsenal al secondo posto prima che i Gunners ospitino il Chelsea domenica (13. 🔗justcalcio.com

Approfondimenti da altre fonti

Mbappé stregato da Ancelotti: “Sa quando essere un padre, un amico e un capo” - 32 gol in 46 partite (fino a questo momento). Numeri ottimi, quelli di Kylian Mbappé nella sua prima stagione al Real Madrid. Gran parte del merito anche all'allenatore, Ancelotti: "È un po ... 🔗corrieredellosport.it

Real Madrid: Mbappé, Vinicius, Rudiger e Ceballos sotto indagine UEFA, rischio stop. Il precedente Bellingham - mentre Mbappé di essersi toccato le parti intime di fronte ai tifosi rivali e Ceballos di avergli rivolto diversi gesti durante l’incontro. A questo punto la palla passa all’ispettore disciplinare ... 🔗sport.virgilio.it