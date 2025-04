Oasport.it - Matteo Berrettini più forte del dolore! Batte Giron in rimonta a Madrid, ma preoccupano gli addominali

è piùdelche lo penalizza per quasi tutta la partita e riesce finalmente a sfatare il tabù Marcos. Il tennista italiano supera, in, lo statunitense per 6-7(3) 7-6(6) 6-1 in due ore e trentacinque minuti e approda ai sedicesimi di finale del torneo ATP dicontro l’inglese Jack Draper. A preoccupare però è il problema alla zona addominale che ha limitato il giocatore romano per tutta la partita, bisognerà quindi verificare le condizioni fisiche prima di assumere qualsiasi decisione.Il giocatore romano inizia difendendo, a 15, la battuta, l’avversario replica, ai vantaggi, per l’1-1.firma, ancora a 15, il 2-1 e non sfrutta due palle per il potenziale 3-1, grida vendetta la volee di rovescio sbagliata sul 30-40. I due turni di servizio successivi non riservano sorprese, nel settimo game il giocatore italiano risolve le prime difficoltà sulla propria battuta con l’ace e la combinazione servizio-diritto.