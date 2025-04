L ultimo saluto a Papa Francesco 400mila fedeli per le esequie

ultimo saluto a Papa Francesco. In 400mila hanno assistito ai funerali di Papa Francesco da San Pietro fino a Santa Maria Maggiore. Tanti hanno trascorso la notte all'aperto pur di assicurarsi un posto in piazza. Una cerimonia carica di significato per quel Santo Padre che si è speso fino alla fine per la pace nel mondo. In tanti hanno affollato il percorso dell'inedita processione e salutato il passaggio del feretro con un applauso. Tanta la commozione e per qualche fedele quella presenza fugace ha evocato un pezzo di paradiso in terra. Infine l'arrivo della bara alla Basilica di Santa Maria Maggiore, accolta da quegli ultimi che Francesco ha sempre messo prima degli altri. Tgcom24.mediaset.it - L'ultimo saluto a Papa Francesco: 400mila fedeli per le esequie Leggi su Tgcom24.mediaset.it I rintocchi delle campane a morto scandiscono l'. Inhanno assistito ai funerali dida San Pietro fino a Santa Maria Maggiore. Tanti hanno trascorso la notte all'aperto pur di assicurarsi un posto in piazza. Una cerimonia carica di significato per quel Santo Padre che si è speso fino alla fine per la pace nel mondo. In tanti hanno affollato il percorso dell'inedita processione e salutato il passaggio del feretro con un applauso. Tanta la commozione e per qualche fedele quella presenza fugace ha evocato un pezzo di paradiso in terra. Infine l'arrivo della bara alla Basilica di Santa Maria Maggiore, accolta da quegli ultimi cheha sempre messo prima degli altri.

