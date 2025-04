Guerrina Piscaglia 11 anni fa la scomparsa per l’omicidio condannato Padre Graziano Ma per lo Stato è ancora viva

Undici anni fa è stata uccisa, ma per lo Stato Guerrina Piscaglia risulta ancora viva. Il suo corpo, infatti, non è mai stato ritrovato e senza un certificato di morte il suo conto corrente bancario resta bloccato. È l'ultimo capitolo del mistero di Cà Raffaello, nel comune di Badia Tedalda (Arezzo).

Guerrina Piscaglia per la burocrazia è ancora viva, ufficialmente manca il certificato di morte perchè il suo corpo non è mai stato ritrovato: e così il suo conto corrente non può essere toccato e trasferito in successione ai familiari. La donna è stata uccisa 11 anni fa da padre Graziano, secondo la giustizia, ma resta sospesa in un limbo anagrafico indefinito. La sentenza resa definitiva dalla Cassazione dice che Gratien Alabi ammazzò Guerrina l'1 maggio 2014, il giorno stesso della scomparsa a Cà Raffaello, nel comune di Badia Tedalda (Arezzo) quindi ne fece sparire il cadavere.

Guerrina Piscaglia per la burocrazia è ancora viva: il suo conto corrente non può essere toccato e trasferito in successione ai familiari. La donna è stata uccisa 11 anni fa da padre Graziano, secondo la giustizia, ma resta sospesa in un limbo anagrafico indefinito.

Undici anni fa è stata uccisa, ma per lo Stato Guerrina Piscaglia risulta ancora viva. Il suo corpo, infatti, non è mai stato ritrovato e senza un certificato di morte il suo conto...

