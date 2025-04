Masters 1000 Madrid Arnaldi da sogno contro Djokovic Bene Musetti e Berrettini all’esordio fuori Sonego e Darderi

Masters 100 Madrid. Arnaldi compie l'impresa battendo in due set Djokovic. Anche Musetti e Berrettini accedono al turno successivo. Sonego non supera l'ostacolo de Minaur. Darderi, invece, è costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro Tiafoe. Ieri Cobolli ha già raggiunto i sedicesimi di finale contro Rune, costretto ad abbandonare il match per infortunioL'articolo Masters 1000 Madrid, Arnaldi da sogno contro Djokovic. Bene Musetti e Berrettini all’esordio, fuori Sonego e Darderi proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Masters 1000 Madrid, Arnaldi da sogno contro Djokovic. Bene Musetti e Berrettini all’esordio, fuori Sonego e Darderi Leggi su Ildifforme.it Sono 5 gli italiani oggi in campo nel100compie l'impresa battendo in due set. Ancheaccedono al turno successivo.non supera l'ostacolo de Minaur., invece, è costretto ad alzare bandiera bianca nel matchTiafoe. Ieri Cobolli ha già raggiunto i sedicesimi di finaleRune, costretto ad abbandonare il match per infortunioL'articolodaproviene da Il Difforme.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. 🔗sportface.it

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. 🔗sportface.it

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. 🔗sportface.it

Ne parlano su altre fonti

Atp Madrid, Berrettini più forte del dolore. Arnaldi show con Nole; Tennis, Atp Madrid Open: Tiafoe vince a tavolino contro Darderi - Berrettini vince su Giron grazie a un terzo set strepitoso; Musetti, esordio vincente a Madrid. Sonego out contro De Minaur; LIVE BLOG! Madrid Day 4, super sabato italiano: 5 azzurri in campo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Matteo Arnaldi: chi è il tennista che ha battuto Djokovic a Madrid. Età, altezza, carriera, fidanzata, stipendio - Impresa di Matteo Arnaldi che batte Novak Djokovic e si qualifica per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il 24enne ligure, numero 44 del mondo, supera il 37enne serbo, numero 5 del. 🔗leggo.it

Colpaccio di Matteo Arnaldi a Madrid: battuto Novak Djokovic - Nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid Matteo Arnaldi batte 6-3 6-4 l'ex numero 1 del mondo Novak Djokovic. 🔗msn.com

Masters Madrid: Arnaldi batte Djokovic e vola al terzo turno - Matteo Arnaldi ha eliminato Novak Djokovic al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. L'azzurro, alla sua prima sfida con l'attuale n.5 al mondo, si è imposto col punteggio di 6-3, 6-4. Il suo ... 🔗ansa.it