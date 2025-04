Trapani cadono da tetto casolare 14enne muore gravissimo 13enne

tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 20 metri a Mazara del Vallo (Trapani). È successo nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei due di 14 anni è deceduto sul colpo, mentre l'altro di 13 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Tg24.sky.it - Trapani, cadono da tetto casolare: 14enne muore, gravissimo 13enne Leggi su Tg24.sky.it Due ragazzini sono caduti daldi unabbandonato, facendo un volo di circa 20 metri a Mazara del Vallo (). È successo nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei due di 14 anni è deceduto sul colpo, mentre l'altro di 13 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni.

San Patrizio 2025, a Pittsburgh tetto crolla durante festa universitaria: 16 feriti - Sedici studenti sono rimasti feriti (tre dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita) dopo il crollo del tetto di un portico durante una festa universitaria in occasione della festività di San Patrizio a Pittsburgh (Usa). Il tetto è collassato a causa del peso delle oltre trenta persone che ci si erano sedute sopra, finendo in strada e scatenando il caos. I presenti alla festa erano in gran parte studenti dell’università di Pittsburgh, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo del crollo. 🔗lapresse.it

A fuoco i pannelli fotovoltaici sul tetto di un'abitazione - Incendio ai pannelli fotovoltaici di un'abitazione in via della Cerva a Noale, oggi, nessuno è rimasto coinvolto ma è partito l'allarme al 115. Dalla copertura della casa si vedeva innalzarsi del fumo a distanza e si scorgeva il fuoco nei paraggi per il rogo divampato attorno alle 14.30... 🔗veneziatoday.it

Crollo del tetto in una discoteca a Santo Domingo, sale bilancio delle vittime: almeno 98 morti e 160 feriti - È salito ad almeno 98 morti e 160 feriti il bilancio delle vittime del crollo del tetto di una discoteca a Santo Domingo, in Repubblica Dominicana, verificatosi nella serata martedì 8 aprile. Lo hanno reso noto le autorità locali. L'incidente è avvenuto nel locale "Jet Set" durante un concerto del cantante Rubby Pérez, a cui avevano preso parte anche politici e atleti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

