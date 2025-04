Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei ufficialmente fidanzati Ho detto sì

Lorenzo Amoruso si sposa, la romantica proposta ad Afarin Mirzaei - Lorenzo Amoruso ha chiesto in moglie la nuova compagna Afarin Mirzaei cogliendola di sorpresa alla fine di una cena elegante a Firenze con uno splendido anello. Lo scatto della romantica proposta è stato condiviso sui social dall’ex calciatore che ha accompagnato la foto con la frase “Sperando in un sì”. Lorenzo Amoruso, pronto alle nozze con Afarin Mirzaei Ex calciatore ed ex concorrente di Temptation Island, Lorenzo Amoruso è conosciuto non solo per la sua carriera sul campo di calcio, ma anche e soprattutto per la sua storia d’amore con una nota protagonista della tv italiana: Manila ... 🔗dilei.it

Matrimonio in vista per Lorenzo Amoruso: l’ex viola sposerà Afarin Mirzaei - Firenze, 26 aprile 2025 - Qualche anno fa indossava con orgoglio la maglia numero 5 della Fiorentina. Di professione difensore, ma se oggi chiedete ai tifosi viola un ricordo di Lorenzo Amoruso tutti vi diranno il gol a Bergamo nella finale di Coppa Italia del 18 maggio 1996. Oggi Amoruso è uno stimato opinionista radiofonico, nel corso della settimana commenta le vicende della squadra viola e sul proprio profilo Instagram non è raro sentirlo commentare in generale la nostra Serie A. 🔗lanazione.it

