Delitto di Garlasco convocata in caserma la madre di Sempio

Daniela Ferrari verrà ascoltata nella caserma di via Moscova, a Milano, come persona informata sui fatti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Delitto di Garlasco, il consulente: «Quel Dna è inutile, sono perplesso». L'incontro con Sempio e la "libertà" di Stasi - Delitto di Garlasco, emergono nuovi dettagli dal passato. Luciano Garofano, biologo ed ex comandante del Ris di Parma, è stato scelto come consulente in pectore dalla difesa di Andrea Sempio... 🔗leggo.it

Delitto Garlasco, il legale di Alberto Stasi su semilibertà: “Da tribunale parere parzialmente positivo” - Il legale di Alberto Stasi, al centro del caso Garlasco, ha spiegato: “Il tribunale ha dato parere parzialmente positivo” per la semilibertà “ma, come da prassi, si riserva la decisione e lo sapremo dopo la camera di consiglio che non è partecipata”. A parlare è Glauco Gasperini, sostituto dell’avvocato Giada Bocellari, difensore di Alberto Stasi, che oggi è a Pavia. L’avvocato ha parlato dopo l’udienza davanti al giudice di sorveglianza di Milano che dovrà decidere sulla semilibertà di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗lapresse.it

Delitto Garlasco, Andrea Sempio parla di Chiara Poggi e del Dna: “Per la prima volta c’è un test vero” - “Sul DNA sono tranquillo, frequentavo quella casa”, ha detto Andrea Sempio, ospite in studio a Quarto Grado, parlando del delitto di Garlasco e anche del suo rapporto con Chiara Poggi. Sull'amico Marco, fratello della vittima: "Mi ha chiamato lo stesso giorno in cui si è scatenato il clamore mediatico".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

