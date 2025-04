Alexia rock e Amalia in gonna corta i look che non t’aspetti dalle principesse d’Olanda

d’Olanda, che erano impegnati in patria in un evento davvero speciale, il Giorno del Re, che ha avuto luogo ad Achterhoek. Per l’occasione la Regina del paese europeo ha scelto un look molto chic, mentre le principesse Alexia e Amalia hanno sfoggiato degli outfit un po’ fuori dalle righe.Amalia d’Olanda, il vestito cortoGuglielmo Alessandro d’Olanda compie gli anni il 27 aprile e per festeggiare il compleanno del sovrano è stata organizzata una giornata di festa, il Giorno del Re, nella cittadina di Achterhoek. Dilei.it - Alexia rock e Amalia in gonna corta, i look che non t’aspetti dalle principesse d’Olanda Leggi su Dilei.it Il 26 aprile 2025 i membri delle famiglie reali d’Europa si sono ritrovati a Città del Vaticano per prendere parte al funerale di Papa Francesco. Ma tra di loro c’erano dei grandi assenti. Re Carlo e la Regina Camilla, infatti, sono dovuti rimanere in patria e hanno inviato al loro posto il Principe William. Ma anche la Casa Reale Danese è stata rappresentata al momento solenne solo dalla Regina Mary di Danimarca.Non erano presenti alle esequie del Papa neanche i reali, che erano impegnati in patria in un evento davvero speciale, il Giorno del Re, che ha avuto luogo ad Achterhoek. Per l’occasione la Regina del paese europeo ha scelto unmolto chic, mentre lehanno sfoggiato degli outfit un po’ fuoririghe., il vestito cortoGuglielmo Alessandrocompie gli anni il 27 aprile e per festeggiare il compleanno del sovrano è stata organizzata una giornata di festa, il Giorno del Re, nella cittadina di Achterhoek.

