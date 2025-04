La cagnolina Maia cade in una forra sul monte Generoso salvata da una squadra squadra Saf

cagnolina Maia salvata da morte certa dopo essere caduta in un crepaccio.E’ accaduto questo pomeriggio alle 13, quando un bracco femmina di nome Maia è caduta in un crepaccio sul versante italiano del monte Generoso, a 200 metri circa dalla nota Tana dell’Orso. A dare l’allarme sono stati i proprietari del cane.Sul posto sono intervenute squadra Saf (speleo alpino fluviale) del comando di Como e distaccamento volontario di Centro Valle Intelvi.La cagnolina, che era scivolata all’interno di una forra per circa 50 metri, è stata recuperata illesa ma sono servite oltre quattro ore di intervento per mettere in salvo l’animale e riconsegnarlo ai suoi proprietari. Ilgiorno.it - La cagnolina Maia cade in una forra sul monte Generoso: salvata da una squadra squadra Saf Leggi su Ilgiorno.it Como, 26 aprile 2025 - Lada morte certa dopo essere caduta in un crepaccio.E’ accaduto questo pomeriggio alle 13, quando un bracco femmina di nomeè caduta in un crepaccio sul versante italiano del, a 200 metri circa dalla nota Tana dell’Orso. A dare l’allarme sono stati i proprietari del cane.Sul posto sono intervenuteSaf (speleo alpino fluviale) del comando di Como e distaccamento volontario di Centro Valle Intelvi.La, che era scivolata all’interno di unaper circa 50 metri, è stata recuperata illesa ma sono servite oltre quattro ore di intervento per mettere in salvo l’animale e riconsegnarlo ai suoi proprietari.

