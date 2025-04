Xbox Game Pass sono già 7 i giochi confermati per il mese di Maggio 2025

Maggio 2025 si prospetta un mese entusiasmante per gli abbonati a Xbox Game Pass, visto che sono già 7 i giochi confermati in arrivo, pronti a soddisfare gusti diversi tra strategia, avventura e azione pura. Tra questi spicca ovviamente DOOM: The Dark Ages, uno dei titoli più attesi dell'anno. Tuttavia è bene precisare immediatamente che questa è solo una prima anticipazione: Microsoft rivelerà altri giochi nel corso delle prossime settimane.Per ora, la lista dei giochi confermati per Xbox Game Pass a Maggio 2025 comprende i seguenti titoli (grazie a PureXbox):Anno 1800Call of Duty: Modern Warfare 2DredgeRevenge of the Savage PlanetDOOM: The Dark AgesTo a TSpray Paint Simulator.Come annunciato da Microsoft poche settimane fa, i primi due titoli, Anno 1800 e Call of Duty: Modern Warfare 2, saranno disponibili dal 1° Maggio su Xbox Series XS, PC e Cloud, mentre Dredge seguirà il 6 Maggio con una formula simile.

