Infortunio Thuram il francese sarà out contro la Roma ecco la probabile data di rientro del centravanti nerazzurro

Infortunio Thuram, il numero nove dell’Inter non ci sarà contro la Roma: le ultime sulle condizioni Marcus Thuram sarà assente nella sfida dell’Inter contro la Roma, prevista per il 26 aprile 2025. Il centravanti francese ha subito un Infortunio che lo costringe a rimanere ai margini per questo incontro cruciale per la squadra, in quanto l’Inter cerca di mantenere viva la corsa per il titolo di campione nella Serie A e prepararsi per le semifinali di Champions League contro il Barcellona. Quindi quali saranno le scelte in attacco? In attacco, insieme a Lautaro Martinez, Arnautovic è il principale candidato per giocare, dato che Thuram non è ancora al top della forma. Anche Repubblica lo riporta, evidenziando che l’austriaco ha un vantaggio su Correa in vista della partita contro la Roma che si disputerà domani a San Siro. Internews24.com - Infortunio Thuram, il francese sarà out contro la Roma: ecco la probabile data di rientro del centravanti nerazzurro Leggi su Internews24.com , il numero nove dell’Inter non cila: le ultime sulle condizioni Marcusassente nella sfida dell’Interla, prevista per il 26 aprile 2025. Ilha subito unche lo costringe a rimanere ai margini per questo incruciale per la squadra, in quanto l’Inter cerca di mantenere viva la corsa per il titolo di campione nella Serie A e prepararsi per le semifinali di Champions Leagueil Barcellona. Quindi quali saranno le scelte in attacco? In attacco, insieme a Lautaro Martinez, Arnautovic è il principale candidato per giocare, dato chenon è ancora al top della forma. Anche Repubblica lo riporta, evidenziando che l’austriaco ha un vantaggio su Correa in vista della partitalache si disputerà domani a San Siro.

Se ne parla anche su altri siti

Infortunio Thuram, il francese spinge per esserci contro il Napoli: ad Appiano nonostante il giorno libero! La mossa - di RedazioneInfortunio Thuram, il francese spinge per esserci contro il Napoli: ad Appiano nonostante il giorno libero! La mossa del numero 9 dell’Inter L’infortunio alla caviglia sembra non voler dare pace a Marcus Thuram. Tuttavia il numero 9 dell’Inter non ha alcuna intenzione di mollare e punta ad esserci per la sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Anzi, la sua volontà non è solo quella di esserci, ma quella di poter incidere con una condizione fisica al 100%. 🔗internews24.com

Infortunio Thuram, buone notizie dopo gli esami effettuati: il francese si allena però ancora a parte! Il motivo - di RedazioneInfortunio Thuram, buone notizie dopo gli esami effettuati oggi: il centravanti francese si allena però ancora a parte! Marcus Thuram è ancora alle prese con l’infortunio che lo ha costretto al cambio forzato durante Inter Fiorentina di lunedì sera. Il centravanti francese, nella giornata di oggi, si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità del problema alla caviglia: la notizia positiva è che sono state escluse lesioni. 🔗internews24.com

Infortunio Thuram, il francese costretto a saltare Juve Lecce? Le ultime dalla Continassa verso la sfida dello Stadium - di Redazione JuventusNews24Infortunio Thuram, il francese costretto a saltare Juve Lecce? Le ultime dalla Continassa verso la sfida dello Stadium in programma domani sera Una notizia che non ci voleva. Come anticipato nella giornata di ieri da Juventusnews24 Khephren Thuram ha svolto un lavoro personalizzato nell’ultima seduta di allenamento alla Continassa e ora è in dubbio per il Lecce. A confermarlo questa mattina è Tuttosport, che spiega anche come il problema potrebbe essere riassorbito ma dalle parti di Torino potrebbero essere orientati a non rischiare. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Juve-Inter, infortunio Thuram: segnali positivi dal francese, sabato la decisione; Inter, buone notizie sull'infortunio di Thuram: ci sarà con la Juventus; Inter, infortunio per Thuram: ecco quante partite salterà il francese; Inter in ansia, Infortunio per Thuram: la nota UFFICIALE della Francia. 🔗Se ne parla anche su altri siti