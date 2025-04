Ucraina Kiev e Mosca scontro sul campo e a parole

Ucraina-Russia, massiccio attacco con droni di Kiev su Mosca: chiusi due aeroporti - (Adnkronos) – Massiccio attacco con droni da parte dell'Ucraina nella regione di Mosca in Russia. Lo ha dichiarato il sindaco della città Sergei Sobyanin sul suo canale Telegram. In precedenza, l'Agenzia federale per il Trasporto aereo aveva annunciato restrizioni temporanee ai voli in due aeroporti di Mosca per garantire la sicurezza. “Per garantire la sicurezza […] L'articolo Ucraina-Russia, massiccio attacco con droni di Kiev su Mosca: chiusi due aeroporti proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ucraina, Trump: “L’accordo sui minerali potrebbe essere firmato in 2-3 giorni. Né Kiev né Mosca hanno le carte, saremo noi a fermare la guerra” - Dopo le minacce di Elon Musk, domenica, all’Ucraina sulla possibilità di impedire l’uso di Starlink e le offese al ministro polacco Sikorski, il tycoon abbassa i toni e riapre uno spiraglio per una tregua nel Paese L'articolo Ucraina, Trump: “L’accordo sui minerali potrebbe essere firmato in 2-3 giorni. Né Kiev né Mosca hanno le carte, saremo noi a fermare la guerra” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Guerra Ucraina, i 5 punti degli accordi Usa con Kiev e Mosca: cosa prevedono (e in cosa differiscono). Mosca tornerà a esportare prodotti agricoli - Al termine dei colloqui a Riad fra la delegazione degli Stati Uniti e quella dell'Ucraina, la Casa Bianca ha diramato una nota ufficiale in cui annuncia i punti dell'accordo. Le conclusioni... 🔗ilmattino.it

Scontro Trump-Zelensky sulla Crimea. Il presidente Usa al leader di Kiev: «Firmi subito l’accordo sui minerali; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Almeno 155 cinesi combattono per la Russia; Mosca: Scontro diretto se truppe europee in Ucraina | Pechino: Non è vero che molti cinesi stanno combattendo; Zelensky accusa la Cina: è al corrente dei suoi cittadini che combattono con la Russia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Kiev smentisce Mosca, nel Kursk si combatte ancora - AGI - L'esercito ucraino ha smentito l'annuncio del Cremlino sulla liberazione della regione di Kursk e afferma che nella zona sono ancora in corso combattimenti. La Russia ha fatto ricorso a un trucc ... 🔗msn.com

Ucraina, Putin: «Regione del Kursk interamente liberata». Kiev: l'operazione continua - Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie di oggi sabato 26 aprile in diretta. «Russia e Ucraina sono molto vicine a un accordo», afferma Trump sollecitando «le due parti» ... 🔗ilmattino.it

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Il presidente Usa (dopo l’incontro con Zelensky a Roma): “Leader russo non ha motivi per lanciare missili contro civili. Forse dovrebbe essere sottoposto a ... 🔗repubblica.it