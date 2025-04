Incidente in A11 tratto chiuso poco prima di Sesto Fiorentino in direzione Firenze

Firenze, 26 aprile 2025 – Brutto Incidente sull’autostrada A11, nel tratto Fiorentino, poco prima dell’uscita di Sesto in direzione del capoluogo. Lo scontro ha costretto le autorità a chiudere il tratto al traffico. Si scorre invece regolarmente in uscita da Firenze.L’Incidente è accaduto poco prima delle 21. Molti disagi per gli automobilisti. Si sono formate lunghe code. Al momento non si hanno notizie di quanti veicoli siano stati coinvolti e se ci siano feriti. (In aggiornamento) Lanazione.it - Incidente in A11, tratto chiuso poco prima di Sesto Fiorentino in direzione Firenze Leggi su Lanazione.it , 26 aprile 2025 – Bruttosull’autostrada A11, neldell’uscita diindel capoluogo. Lo scontro ha costretto le autorità a chiudere ilal traffico. Si scorre invece regolarmente in uscita da.L’è accadutodelle 21. Molti disagi per gli automobilisti. Si sono formate lunghe code. Al momento non si hanno notizie di quanti veicoli siano stati coinvolti e se ci siano feriti. (In aggiornamento)

