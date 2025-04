Guidi Il Milan crede ancora in Gimenez sarà un punto fermo

Milan Primavera, Guidi: “Il club crede nei giovani. Abbiamo difficoltà nel…” | PM Video - All'evento Premio Amico dei Bambini, Federico Guidi, tecnico del Milan Primavera, ha parlato del momento che vivono i giovani rossoneri In occasione della presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini, l’U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. assegnerà i premi 2024: Amico dei Bambini … Un Esempio per loro. Presente anche Federico Guidi, tecnico del Milan Primavera, che ha parlato del momento che vivono i giovani rossoneri. 🔗pianetamilan.it

Milan Primavera, Perrucci: infortuni alle spalle, ora Guidi ha un’arma in più - Costanza e determinazione premiano sempre. Vincenzo Perrucci, attaccante del Milan Primavera, ne è la dimostrazione: arma in più per Guidi 🔗pianetamilan.it

Milan Primavera, giornata di squalifica per Guidi: ecco quando scatta | PM News - Federico Guidi, allenatore del Milan Primavera, dovrà scontare una giornata di squalifica: ecco quando scatterà e la gara che salterà 🔗pianetamilan.it

Milan Primavera, Guidi esalta la società: «Segue i ragazzi a 360°. Basti pensare a questa cosa» - Federico Guidi, mister del Milan Primavera, alla vigilia della finale di Coppa Italia ... Se non hai un club che ci crede queste cose non accadono». 🔗milannews24.com

Guidi: "Il Milan segue i ragazzi a 360 gradi e punta ciecamente sul settore giovanile" - Domani sarà una grande giornata per il Milan Primavera che alle ore 15 ... Di seguito le parole in conferenza stampa del mister Federico Guidi, presente oggi al Puma House of Football. Ha ricevuto ... 🔗milannews.it

Preoccupava, ora non più. A preoccupare sono i gol, ma "arriveranno". Gimenez crede nel Milan - Pensiamo solo a vincere partita per partita. Come la Coppa Italia. Non vedo l’ora di giocare il derby, sono ansioso". Gimenez, dunque, ci crede. E se segnasse potrebbe crederci anche il Milan. 🔗tuttomercatoweb.com