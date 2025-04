Catanzaro Palermo le probabili formazioni pochi dubbi per Dionisi Segre confermato sulla trequarti

Palermo. I rosanero di Alessio Dionisi domani pomeriggio affronteranno in trasferta, e senza tifosi al. Palermotoday.it - Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni: pochi dubbi per Dionisi, Segre confermato sulla trequarti Leggi su Palermotoday.it Potrebbe essere l’ultima vera chance di agguantare il sesto posto, posizione che consentirebbe di giocare il primo turno playoff in casa: un vantaggio di non poco conto per una squadra come il. I rosanero di Alessiodomani pomeriggio affronteranno in trasferta, e senza tifosi al.

Catanzaro vs Palermo: le probabili formazioni - Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe devono vincere per avvicinarsi alla matematica partecipazione ai playoff. Catanzaro vs Palermo si giocherà domenica 27 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO VS PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi occupano la sesta posizione a 48 punti e sono reduci da due pareggi consecutivi. 🔗sport.periodicodaily.com

Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Verre pronto dal 1', ballottaggio Pierozzi-Lund sulla sinistra - Tre punti per alimentare le speranze di playoff e ripartire con positività: domani pomeriggio il Palermo ospita al Barbera il Mantova, in un match che certamente nasconde delle insidie. La squadra di Dionisi, però, ha soltanto un risultato a disposizione: vincere diventa praticamente obbligatorio... 🔗palermotoday.it

Palermo-Cremonese, le probabili formazioni: rientra Ceccaroni, Diakitè pronto a sostituire Pierozzi - Vincere per ridurre sensibilmente la distanza dalla Cremonese, attualmente quarta in classifica: il Palermo di Dionisi domani sera affronterà al Barbera i lombardi, in un match fondamentale per la rincorsa ai playoff. I rosanero dovranno provare in tutti i modi ad ottenere i tre punti: un... 🔗palermotoday.it

La 35° giornata della Serie B tra la sfide in programma c'è Catanzaro-Palermo: i calabresi sono al 6° posto in classifica, i rosanero sono al 7° posto.

Arbitro della sfida sarà Feliciani di Teramo, assistito da Capaldo e Ricciardi, quarto ufficiale Recchia. Al VAR Ghersini, AVAR Volpi. Diretta TV su DAZN.

La partita in programma domani pomeriggio domenica 27 aprile al Nicola Ceravolo, con inizio alle 15:00, tra Catanzaro e Palermo.