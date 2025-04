Mazara del Vallo due ragazzini precipitano da un tetto uno è morto l’amico è gravissimo

Mazara del Vallo, due ragazzini sono precipitati dal tetto di un casolare abbandonato: un 14enne è morto mentre l'amico di 13 anni è gravissimo.I due ragazzini sono caduti da un'altezza di circa 20 metri da un edificio che si trova nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Il giovane sopravvissuto è stato ricoverato in ospedale in condizioni definite gravissime.Notizia in aggiornamento Quotidiano.net - Mazara del Vallo, due ragazzini precipitano da un tetto: uno è morto, l’amico è gravissimo Leggi su Quotidiano.net Palermo, 26 apriole 2025 - Tragedia adel, duesono precipitati daldi un casolare abbandonato: un 14enne èmentre l'amico di 13 anni è.I duesono caduti da un'altezza di circa 20 metri da un edificio che si trova nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Il giovane sopravvissuto è stato ricoverato in ospedale in condizioni definite gravissime.Notizia in aggiornamento

