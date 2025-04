Ultimissime Inter LIVE l’11 che ha in mente Inzaghi per la Roma Thuram recupera per il Barcellona Parla Mkhitaryan

Ultimissime Inter LIVE: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter

Ultimissime Inter LIVE di SABATO 26 APRILE

Infortunio Thuram, ce la farà ad esserci contro il Barcellona? Da Appiano Gentile filtra quella sensazione

Thuram recupera dall'infortunio per Barcellona Inter? Le sensazioni.

Inter Roma, Inzaghi ne cambia sette? Ecco le probabili scelte

Inzaghi scioglie i dubbi di formazione per Inter Roma: questo l'11 che ha in mente.

