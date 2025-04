Bufera sul selfie di Steinmeier e Söder

Bufera social lo scatto che ritrae i due leader tedeschi sorridenti poco prima di partecipare alle esequie del Pontefice Ilgiornale.it - Bufera sul selfie di Steinmeier e Söder Leggi su Ilgiornale.it Ha scatenato una vera e propriasocial lo scatto che ritrae i due leader tedeschi sorridenti poco prima di partecipare alle esequie del Pontefice

(Adnkronos) – Un selfie sorridente prima di andare al funerale di papa Francesco. Lo scatto, postato su X da Markus Soeder, leader della Csu (l'Unione cristianosociale) che lo ritrae al suo arrivo a Roma assieme al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, non è piaciuto. "Siamo appena atterrati a Roma: ci stiamo recando in corteo con il […]

