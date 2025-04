Verso il conclave quando inizia cos’è quanto dura chi partecipa Tutte le tappe per l’elezione del prossimo Papa

Papa Francesco sono terminati, per la Chiesa è tempo per l’elezione del nuovo Pontefice. Si va Verso il conclave: cos’è e come funziona. Tutti gli step Verso la fumata bianca. Verso il conclave: quando inizia, cos’è, quanto dura, chi partecipa. Tutte le tappe per l’elezione del prossimo Papa (Ansa Foto) – notizie.comSi chiama conclave perché deriva dal latino cum clave, cioè chiuso con la chiave. È uno dei momenti più importanti per la Chiesa cattolica: quello in cui i cardinali si chiudono appunto, a chiave, per eleggere il nuovo Papa.Partiamo subito con una curiosità: il primo conclave risale alla fine del 1200. All’epoca la sede Papale si trovava a Viterbo e i suoi abitanti, stanchi di anni di indecisioni da parte dei cardinali, decisero di chiuderli a chiave nella sala del Palazzo, in modo da metterli in condizione di scegliere il nuovo Pontefice. Notizie.com - Verso il conclave: quando inizia, cos’è, quanto dura, chi partecipa. Tutte le tappe per l’elezione del prossimo Papa Leggi su Notizie.com I funerali diFrancesco sono terminati, per la Chiesa è tempo perdel nuovo Pontefice. Si vaile come funziona. Tutti gli stepla fumata bianca.il, chileperdel(Ansa Foto) – notizie.comSi chiamaperché deriva dal latino cum clave, cioè chiuso con la chiave. È uno dei momenti più importanti per la Chiesa cattolica: quello in cui i cardinali si chiudono appunto, a chiave, per eleggere il nuovo.Partiamo subito con una curiosità: il primorisale alla fine del 1200. All’epoca la sedele si trovava a Viterbo e i suoi abitanti, stanchi di anni di indecisioni da parte dei cardinali, decisero di chiuderli a chiave nella sala del Palazzo, in modo da metterli in condizione di scegliere il nuovo Pontefice.

Cosa riportano altre fonti

Il Vaticano verso il Conclave dopo la morte di Papa Francesco: quando inizia e come funziona - Dopo le esequie di Papa Francesco in Piazza San Pietro, la salma verrà esposta ai fedeli e inizieranno i Novendiali, ovvero 9 giorni di lutto nei quali vengono celebrate messe in suffragio del Pontefice. In questo periodo i dicasteri non possono assumere decisioni che spetterebbero al Papa... 🔗today.it

Verso il conclave, quando inizia e qual è la procedura per eleggere il successore di Papa Francesco - Conclusi i funerali di Papa Francesco, è già tempo di pensare al conclave che eleggerà il successore di Bergoglio al soglio pontificio. L’inizio, secondo la normativa vaticana, è previsto tra i 15 e i 20 giorni successivi alla morte del pontefice: dunque dal 5/6 al 10 maggio. Papa Benedetto XVI, però, aveva introdotto un emendamento che autorizza le congregazioni generali a decidere di anticipare l’inizio, qualora a Roma fossero già giunti tutti i cardinali. 🔗ilfattoquotidiano.it

Zuppi verso il conclave per il dopo Francesco: è tra i papabili (chi sono gli altri) - Mentre il mondo piange la morte di papa Francesco, si è già messo in moto il cerimoniale previsto dal diritto canonico dopo la morte di un Pontefice. L'appuntamento più importante è ovviamente quello del conclave: alla riunione del collegio dei cardinali che dovrà eleggere la nuova guida della... 🔗bolognatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Verso il conclave, quando inizia e qual è la procedura per eleggere il successore di Papa Francesco; Perché le Congregazioni dei cardinali pre-Conclave sono così decisive: dai 5 minuti che «diedero» il papato a Bergoglio al caso Becciu; ?Papa Francesco successore, Parolin favorito sul filippino Tagle: ecco tutti i papabili; Il Conclave: come funziona, quali sono le tappe, chi vi partecipa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media