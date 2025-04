Valentino Rossi esplode il caso Si sono presi a pugni

sono presi a pugni”, la confessione scioccante ma fino a un certo punto alla vigilia del Gran premio di Jerez, quinta tappa del Mondiale MotoGP che vede in testa Marc Marquez davanti al fratello Alex e a Pecco Bagnaia. Lo sanno tutti, il pilota spagnolo è l’eterno rivale di Valentino Rossi.Valentino Rossi, esplode il caso: “Si sono presi a pugni” (Screen Youtube Sky) – Sportface.itL’enfant prodige contro il mostro sacro delle due ruote, quasi epiche le battaglie tra i due nella prima decade degli anni duemila. La sfida tra Marquez e Rossi ha un po’ oscurato quella tra lo stesso ‘Dottore’ e Jorge Lorenzo, ma soprattutto quella tra il nove volte campione del mondo e Max Biaggi. Leggi su Sportface.it La rivelazione del pilota sullo scontro fisico avvenuto con il ‘Dottore’ dopo il Gran premio. Ecco cosa è successo“Si”, la confessione scioccante ma fino a un certo punto alla vigilia del Gran premio di Jerez, quinta tappa del Mondiale MotoGP che vede in testa Marc Marquez davanti al fratello Alex e a Pecco Bagnaia. Lo sanno tutti, il pilota spagnolo è l’eterno rivale diil: “Si” (Screen Youtube Sky) – Sportface.itL’enfant prodige contro il mostro sacro delle due ruote, quasi epiche le battaglie tra i due nella prima decade degli anni duemila. La sfida tra Marquez eha un po’ oscurato quella tra lo stesso ‘Dottore’ e Jorge Lorenzo, ma soprattutto quella tra il nove volte campione del mondo e Max Biaggi.

Se ne parla anche su altri siti

L’Inter celebra i 46 anni di Valentino Rossi con una maglia speciale: la indosserà contro il Cagliari - Inter e Nike hanno annunciato una nuova collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi. Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del calcio e delle due ruote, creata in onore del 46° compleanno di Rossi e della sua grande passione per la squadra nerazzurra. “La divisa da trasferta 2024/25 dell’Inter è stata rivisitata con l’aggiunta di elementi iconici della carriera di Valentino Rossi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Valentino Rossi, la famiglia alle Maldive: vacanza da sogno tra colazioni a bordo oceano, relax e coccole - Pesaro, 4 aprile 2025 – Le Maldive sembrano essere diventate una vera e propria seconda casa per Francesca Sofia Novello. Dopo il romantico viaggio simil luna di miele in versione family, trascorso lì nel 2023 con Valentino Rossi e la primogenita, la modella è tornata nel paradiso tropicale, questa volta accompagnata dalle sue due bambine, Giulietta e la neonata Gabriella, venuta al mondo lo scorso gennaio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Due cifre, una leggenda: Valentino Rossi festeggia gli anni, 46 è il numero perfetto - Pesaro, 16 febbraio 2025 – Due cifre, una leggenda: 46. Ed è una leggenda dalla doppia valenza. Perché sono gli anni che compie oggi Valentino Rossi, ed è il numero stampato sulle sue moto e sui suoi caschi in una carriera che lo ha visto per 9 volte campione del mondo della moto Gp. Quel numero Vale, oggi padre di due bimbe, lo scelse imitando il padre Graziano e un allora semisconosciuto pilota giapponese, Norifumi Abe, le cui manovre lo folgorarono da giovanissimo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pazzesco Sinner, esplode la bomba: ora è ufficiale; Nata la figlia di Valentino Rossi: “Il nostro cuore esplode di amore per Gabriella”; Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la gioia per la nascita della figlia: “Il nostro cuore esplode di amore”; Valentino Rossi papà premuroso: la sveglia presto per dare il latte a Giulietta e Gabriella. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Valentino Rossi, incidente alla Sei Ore di Imola: sperona l'avversario e viene penalizzato. «Mi dispiace» - Il Dottore è salito sul podio nella seconda prova del Fia World Endurance Championship, ma dopo la pole del giorno prima era tanta la voglia di vincere. Un errore in fase di sorpasso gli è costato car ... 🔗msn.com

Valentino Rossi cacciato da casa sua: “Devi andartene” | L’odio ha prevalso sull’amore - Valentino Rossi cacciato da casa sua: l’amore non è riuscito a spuntarla sull’odio e la rabbia. Vediamo cosa è accaduto. Pochi piloti nella storia del Motomondiale hanno saputo lasciare un’impronta ... 🔗napolipiu.com

“La faida Rossi-Marquez iniziò un anno prima al Ranch di Tavullia. Marc infastidì Valentino”: lo scoop del pilota Scott Redding - Il britannico ha svelato la vera origine della grande rivalità: "Accadde qualcosa che mostrò il lato oscuro di Rossi" ... 🔗ilfattoquotidiano.it