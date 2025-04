Conte resta un sogno della Juve perché è un colpo quasi impossibile decisivo…il calendario

Conte resta un sogno per la Juventus, ma il colpo appare sempre più difficile: scopri perché il calendario può determinare un fattore cruciale per il Napoli Il finale di stagione del Napoli si preannuncia ricchissimo di emozioni. Gli azzurri saranno impegnati ancora con Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari prima di scoprire se avranno tagliato il traguardo in testa alla classifica oppure no. Se arrivassero 15 punti, frutto di 15 vittorie, solamente un percorso identico da parte dell’Inter porterebbe allo spareggio. In caso contrario significherebbe quarto scudetto nella storia del club.Uno scenario non impensabile. Sicuramente difficile da immaginare alla vigilia di questa stagione, quando Antonio Conte ha preso una squadra arrivata decima dopo la “sbornia” del terzo titolo a distanza di 33 anni dall’ultimo. Spazionapoli.it - Conte resta un sogno della Juve, perché è un colpo (quasi) impossibile: decisivo…il calendario! Leggi su Spazionapoli.it Antoniounper lantus, ma ilappare sempre più difficile: scopriilpuò determinare un fattore cruciale per il Napoli Il finale di stagione del Napoli si preannuncia ricchissimo di emozioni. Gli azzurri saranno impegnati ancora con Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari prima di scoprire se avranno tagliato il traguardo in testa alla classifica oppure no. Se arrivassero 15 punti, frutto di 15 vittorie, solamente un percorso identico da parte dell’Inter porterebbe allo spareggio. In caso contrario significherebbe quarto scudetto nella storia del club.Uno scenario non impensabile. Sicuramente difficile da immaginare alla vigilia di questa stagione, quando Antonioha preso una squadra arrivata decima dopo la “sbornia” del terzo titolo a distanza di 33 anni dall’ultimo.

